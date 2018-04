Botafogo-SP contrata Marcelo Passos O Botafogo, de Ribeirão Preto, anunciou, nesta segunda-feira, sua principal contratação para a disputa da Série A-1 do Campeonato Paulista: o meia Marcelo Passos, de 32 anos. O jogador, vice-campeão brasileiro com o Santos em 1995, atuou pelo Sport, rebaixado no último Campeonato Brasileiro, e chega por empréstimo até maio. Antes de Marcelo Passos, o Botafogo, que será comandado por Nicanor de Carvalho no Campeonato Paulista, já havia contratado outros sete jogadores: Índio, Cairo, Chris, Wilson Júnior, Alexandre Dorta e Nei Júnior. O Botafogo estréia no Paulista domingo, contra o Rio Branco, de Americana, no Estádio Santa Cruz.