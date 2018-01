Botafogo-SP convida Obina para atuar com Eto'o no 'Come-Fogo'

Um dos mais folclóricos e carismáticos jogadores brasileiros dos últimos tempos, Obina ganhou fãs por onde passou. No Flamengo, a idolatria era tanta que a torcida garantia que o atacante era "melhor que o Eto'o". Agora, os dois podem atuar juntos, pelo menos por uma partida. Com o camaronês já confirmado para o clássico "Come-Fogo" da próxima terça-feira, o Botafogo-SP decidiu convidar Obina para também atuar no amistoso.

O clube ribeirão-pretano recebeu diversos pedidos pelas redes sociais para que convidasse o ex-atacante de Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG, entre outros. "A nação botafoguense pediu e nós atendemos. O convite está feito! Quem não quer ver esse grande encontro acontecer? Compartilhe em suas redes sociais até esse convite chegar ao Obina!", escreveu o Botafogo-SP em sua página no Facebook, em uma postagem com a foto dos dois atacantes.

Um dos clássicos mais tradicionais do futebol paulista, o confronto entre Botafogo e Comercial receberá atenção especial na próxima terça-feira. O amistoso, que será realizado no Estádio Santa Cruz, atrairá olhares do mundo todo por contar com a presença do camaronês Samuel Eto'o.

Um dos melhores jogadores africanos de todos os tempos, Eto'o marcou história com as camisas de Barcelona e Inter de Milão. Graças a uma iniciativa do Twitter, em parceria com os rivais de Ribeirão Preto, aceitou uma proposta para participar do clássico amistoso da próxima terça.

O torcedor pode votar no Twitter pela participação do atacante com a camisa do Botafogo ou do Comercial, com as hashtags #etoonofogao e #etoonoleao, respectivamente. Eto'o disputará o clássico pelas duas equipes, com tempo de jogo respectivo à porcentagem de votos que cada clube recebeu. Por exemplo, nesta segunda, cerca de 57% dos votos pediam o jogador no Botafogo, o que significa que ele atuaria 57% da partida, ou 52 minutos, com a camisa do clube. O Comercial teria o craque nos outros 42% do duelo, ou 38 minutos.

O confronto de terça-feira será disputado pelos times sub-20 dos rivais, que se preparam para a Copa São Paulo de 2016. Cada um dos lados contará com o reforço de um ex-jogador. Raí vestirá novamente a camisa do Botafogo-SP, enquanto Mauricinho (ex-Palmeiras, Vasco e Botafogo), atuará pelo Comercial. Parte da renda da partida será destinada à Fundação Gol de Letra.