Botafogo-SP demite o treinador Depois da derrota para o América, no domingo, a diretoria do Botafogo demitiu nesta segunda-feira o técnico Joãozinho Rosa. O atual supervisor do clube, Antonio Novo Junior, assume interinamente o cargo para o jogo de quarta-feira, contra o União São João. A promessa é anunciar o novo treinador até sexta-feira. "A pressão aumentou e tínhamos que tomar uma decisão. Preocupados com a próxima fase, onde serão definidos os rebaixados, optamos por dispensar o Joãozinho e, com calma, pensaremos em um nome que atenda a nova necessidade do time", explicou Renê Abbad, coordenador geral do Botafogo. Arthur Neto, Zé Teodoro e Estevan Soares estão cotados para assumir o Botafogo. Até agora, o time jogou três partidas (São Caetano, Corinthians e América) no Paulistão e perdeu as três pelo mesmo placar: 2 a 0. Assim, está na lanterna do grupo 3, sem ponto.