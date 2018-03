Botafogo-SP demite técnico Varlei A diretoria do Botafogo demitiu o técnico Varlei de Carvalho na noite desta quarta-feira. A situação do treinador em Ribeirão Preto ficou insustentável após ele se oferecer ao Bandeirante, mas o clube de Birigüi preferiu manter Wantuil Rodrigues no cargo. Outro fato que pesou para a demissão de Varlei foi a descoberta por parte dos jogadores de que ele recebeu luvas quando assumiu o comando do time. A notícia revoltou os atletas, que estão a dois meses e meio sem receber salários. Na terça-feira, os jogadores chegaram a fazer uma greve, mas retornaram aos treinamentos nesta quarta-feira à tarde, após reunião com a diretoria e a promessa de pagamento de dois meses de salários atrasados. Varlei de Carvalho pode ainda ser suspenso, em virtude dos incidentes no clássico com o Comercial. O treinador foi absolvido pelo Tribunal de Justiça Desportiva, mas a procuradoria pediu revisão do processo. O nome mais cotado para assumir o time do Botafogo é Edson Mariano, que treinou o Araçatuba na primeira fase da Série A2. Outro treinador lembrado pela diretoria é Manuel Barrenuevo, que curiosamente também dirigiu o Araçatuba e já levou o rival Comercial à elite do futebol paulista, em 1993.