Botafogo-SP dispensa quatro jogadores no Paulistão RIBEIRÃO PRETO - Próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, o Botafogo anunciou na manhã desta quarta-feira a dispensa de mais quatro jogadores. O zagueiro Dão, o volante Fernando Guilherme e os meias Gilmar Baiano e Ramón não fazem mais parte do elenco.