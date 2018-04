Botafogo-SP é superior e vence o Oeste por 2 a 0 em Ribeirão Preto

RIBEIRÃO PRETO - O Botafogo venceu o Oeste, por 2 a 0, neste domingo à noite, no Estádio Santa Cruz, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A vitória foi justa, porque o time da casa mostrou mais conjunto e mais força física.

O time de Ribeirão Preto começou o jogo na base da pressão e quase abriu o placar aos três minutos, numa falta cobrada, com força, por Douglas Parker. No rebote do goleiro Fernando Leal, Nunes bateu de primeira, mas o goleiro rebateu de novo.

Mesmo com o Oeste posicionado muito em seu campo defensivo, o jogo ficou concentrado no setor de meio-campo. Mas a insistência do time da casa foi recompensada pelo primeiro gol, aos 39 minutos. O lateral Daniel entrou na grande área em diagonal e bateu de pé trocado no alto. Um belo gol.

O Oeste voltou com duas mudanças para o segundo tempo com as entradas de Jô e Lelê para as saídas de Peterson e Dedê. Mas o time não melhorou e ainda sofreu um forte assédio pelo lado direito do setor defensivo. Por lá, o Botafogo ampliou o placar aos 10 minutos. Após rápida troca de passes, Giovani foi lançado na esquerda, levantou a cabeça e cruzou no alto para o outro lado, onde Zé Antônio mergulhou de cabeça.

Aos 17 minutos, porém, o Botafogo ficou com um jogador a menos pela expulsão do zagueiro Igor, que cometeu falta e já tinha recebido antes o cartão amarelo. O Oeste saiu para o jogo, principalmente com a entrada do atacante Marcinho Beija-Flor no lugar de Jô. Mas não teve força para superar o bom bloqueio defensivo do time da casa, que ganhou o zagueiro Henrique Marques no lugar do meia Douglas Parker. Antes do final do jogo, aos 35 minutos, o Oeste ficou sem o meia Hudson, também expulso.

Na quarta-feira, pela segunda rodada, o Botafogo vai enfrentar o Santos, a partir das 19h30, na Vila Belmiro. O Oeste vai tentar a reabilitação diante do Palmeiras em confronto confirmado para o Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto.

BOTAFOGO 2 X 0 OESTE

BOTAFOGO - Rafael; Rafael Caldeira, Igor e César Gaúcho; Daniel, Gilmak, Zé Antônio (Alemão), Douglas Packer (Henrique Marques) e Giovani; Francis (Paulo Roberto) e Nunes. Técnico - Marcelo Veiga.

OESTE - Fernando Leal; Dedê (Lelê), Eduardo, Dezinho e Ligger; Peterson (Jô e Marcinho Beija-Flor), Paulo Vitor, Hudson e Jefferson; Wanderson e Jheimy. Técnico - Luis Carlos Martins.

GOLS - Daniel, aos 39 minutos do primeiro tempo e Zé Antônio, aos 10 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Fábio de Jesus Volpato Mendes.

CARTÕES AMARELOS - Peterson, Ligger e Lelê (Oeste); Daniel, César Gaúcho e Gilmak (Botafogo).

CARTÕES VERMELHOS - Igor (Botafogo) e Hudson (Oeste).

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).