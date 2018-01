Botafogo-SP festeja volta de goleiro Com o retorno do goleiro Maurício e a chegada do zagueiro Fábio, do Juventus, o técnico Ernesto Paulo, do Botafogo de Ribeirão Preto, acha que seu grupo está praticamente fechado para disputar o Campeonato Brasileiro. Mas ele acha que mais um ou dois reforços ainda podem chegar, talvez, até durante a competição. "O Brasileirão é muito difícil e precisamos de um elenco equilibrado. No futebol é assim mesmo: quem tem dois tem um e que tem um não tem nenhum", comentou. Mas a volta do experiente goleiro Maurício foi bastante comemorada no estádio Santa Cruz. Ele estava no Santo André, que foi vice-campeão da Série A-2 - a segunda divisão estadual. O veterano goleiro, de 30 anos, iniciou a temporada no próprio Botafogo. Logo que definiu seu contrato ele já se integrou ao elenco que treina em Igaraçu do Tietê, cidade próxima a Ribeirão. Além dele, o time conta com Doni, de 21 anos, considerado uma das revelações do Campeonato Paulista. O técnico também elogiou bastante o zagueiro Fábio, com quem trabalhou no Juventus no primeiro semestre. Mesmo montado às pressas e com muitas mudanças, o Botafogo parece ganhar força. Situação semelhante aconteceu antes do Paulistão, quando o técnico Lori Sandri, agora no Goiás, armou o elenco em apenas 15 dias. "Tenho certeza de que vamos fazer um grande campeonato", garante o presidente Ricardo Cristiano Ribeiro, que lembra orgulhoso de suas novas contratações. Entre elas, estão o veterano volante Capitão, o meia Nélio, ex-Flamengo-RJ, o atacante João Fumaça, que surgiu no Santos e que estava no Marcílio Dias-SC, além de uma verdadeira legião do Juventus: o meio-campo Anderson, o zagueiro Fábio e o atacante Marcos Denner. Mas o time também perdeu alguns destaques, como os vice-campeões paulistas, Douglas (volante), que foi para o São Paulo; o zagueiro Cris para o Coritiba; o lateral-esquerdo Jadílson para o Guarani; o atacante Gauchinho para o Goiás e o volante Robson Nese negociado com o Vitória de Setúbal, de Portugal. A estréia do Botafogo no campeonato brasileiro será contra o América Mineiro, dia 1º de agosto, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão.