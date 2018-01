Botafogo-SP fica com ponto extra Ninguém perdeu a invencibilidade no estádio Santa Cruz, esta tarde, em Ribeirão Preto. Botafogo e Rio Branco empataram em 2 a 2, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A-1, mas na disputa de pênaltis o time da casa levou a vantagem, por 2 a 0, chegando aos 10 pontos ganhos. O Rio Branco, único invicto do Paulistão, tem 12 pontos e se mantém nas primeiras posições. O time da casa comemorou bastante a vitórias nas penalidades, mesmo porque está há quase um ano sem perder em casa. O jogo foi bastante equilibrado, inclusive nos gols marcados. O atacante Robert abriu o placar aos 24 minutos, mas o habilidoso meia Anaílson empatou aos 38 minutos, ainda do primeiro tempo. Na etapa final, o garoto Rafael, cobrando pênalti, fez a virada do Rio Branco, que não conseguiu segurar a pressão adversária, sofrendo logo em seguida, aos 19 minutos, o empate. No final, o Botafogo criou outras boas chances para vencer, mas seus atacantes foram mal nas finalizações. Na cobrança de penalidades máximas, vitória do Botafogo que marcou com os zagueiros Bell e Rogério, enquanto o meia Silas e o volante Jefferson perderam para o Rio branco.