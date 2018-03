Botafogo-SP já treina com novo técnico O Botafogo confirmou nesta quinta-feira o seu técnico para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. É Edson Mariano, que no início da temporada chegou a comandar o Araçatuba. Ele já comandou os treinos e acredita que conseguirá reanimar o grupo, que nesta semana, entrou em greve por causa de atrasos de salários. "Conversei bastante com os jogadores e acho que vamos reverter a situação", disse o técnico, que substituiu Varlei de Carvalho, que estava desgastado perante à diretoria e também com os jogadores. Na década de 90, Mariano foi zagueiro do próprio time de Ribeirão Preto. A estréia do Botafogo será em Birigui, contra o Bandeirante, domingo, às 18 horas. O Bandeirante confirmou a presença do experiente meia Esquerdinha e a contratação do lateral-esquerdo Da Silva, que estava no Marília. A segunda fase será aberta sábado, às 21h45, com o jogo entre Taubaté e Nacional. O time do Vale do Paraíba fechou o elenco com o meia Sandro Fonseca, de 28 anos, revelado no próprio clube e que ano passado defendeu o Criciúma. O Nacional está fortalecido com a parceria firmada com a Euroexport, que reforçou a estrutura do clube. No domingo pela manhã, às 10 horas, em Guarulhos, o Flamengo estreará diante da Internacional de Limeira. O Flamengo contratou para esta fase o meia Torrinha, que estava no Sertãozinho, e o lateral-esquerdo Jorginho, do União Barbarense. A grande estrela do time é o veterano atacante Nilson. A Inter, dirigida por Pintado, ex-volante do São Paulo, não contratou ninguém para esta fase. Quem também não contratou foi a Francana que às 16 horas de domingo enfrenta, fora de casa, o Taquaritinga. Nesta fase, os oito classificados estão divididos em dois grupos de quatro times que se enfrentam entre si, em turno e returno, num total de seis jogos. Os dois primeiros colocados vão disputar o quadrangular final. Só o campeão da Série A2 vai garantir acesso à elite paulista em 2005.