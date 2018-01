Botafogo-SP no ataque contra o Sport O Botafogo de Ribeirão Preto precisa vencer o Sport, amanhã, às 21h45, na Ilha do Retiro, em Recife, para passar à segunda fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo, no interior paulista, há duas semanas, sob forte chuva, terminou empatado por 1 a 1 - a repetição do placar levará a decisão da vaga para a cobrança de pênaltis. O técnico Nicanor de Carvalho fará três mudanças no Botafogo, que perdeu os dois últimos jogos do Campeonato Paulista e também a liderança da competição estadual. Carvalho terá o retorno de Alexandre Gaúcho, que, diante do Santo André, no final de semana, estava suspenso. Pela primeira vez, o meia atuará como armador de jogadas para os atacantes Nei Júnior e Chris. A dupla ofensiva ainda não está entrosada, pois será a segunda vez que ambos atuam juntos. A única dúvida ficará entre Mateus e Cairo. Na defesa, duas alterações. Henrique volta à lateral esquerda após a fraca atuação de Ivan no ABC. Júlio César será o titular ao lado de Augusto, pois o titular Índio sofreu uma luxação no ombro direito e não foi liberado pelo médico do clube. No banco de reservas, Nicanor de Carvalho terá, ainda, o volante Wagner (ex-Cruzeiro, Flamengo e Santos), que finalmente teve sua transferência efetivada pela CBF. Em Recife, no ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Sport por 2 a 1. Se o placar se repetir, o time paulista passará à frente. O Sport joga pelo empate sem gols.