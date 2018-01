Botafogo-SP perde César por 4 meses O meia César será o grande desfalque do Botafogo para o Campeonato Brasileiro. O jogador ficará quatro meses fora dos gramados, devido a uma contusão no joelho direito, que o incomoda faz tempo. Depois de várias tentativas forçadas de recuperação à base de fisioterapia, ele será mesmo submetido a uma cirurgia no menisco. O técnico Ernesto Paulo lamentou a perda do atleta, já que o jogador é versátil, atuando em várias posições. Ele se destacou na segunda partida contra a Ponte Preta, pelas semifinais do Campeonato Paulista. Foi dele o primeiro gol, que abriu o caminho para o empate em 3 a 3 contra a Ponte Preta, que acabou classificando o time para a final contra o Corinthians. Com a perda de César, Ernesto Paulo espera que a diretoria contrate um jogador para esta posição. Com isso, a diretoria está tentando a contratação do meia Alexandre Gaúcho, que está no Botafogo Carioca. No sábado, a diretoria anunciou que o lateral-esquerdo Lúcio Wágner é o novo reforço. Ele é o quinto reforço vindo do Juventus e décimo quarto do Botafogo para a competição. O clube contratou para o Brasileirão, além de Lúcio Wágner, os goleiros Alessandro Magrão e Maurício, os zagueiros Tony e Fábio, o volante Capitão, os meias Rodrigão, Marcos Denner, Nélio e Anderson e os atacantes João Fumaça, Schwenck, Jajá e Edvaldo. O time estréia no Brasileirão nesta quarta-feira contra o São Paulo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 20:30 horas. Ernesto Paulo tem problemas para este jogo, porque não deve contar com o meia Nélio, o volante Rodrigão e o atacante Edvaldo, por problemas burocráticos de documentação.