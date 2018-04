Botafogo-SP perde série invicta contra o Joinville, mas ainda lidera a Série C

O Botafogo-SP esperava completar seu décimo jogo invicto no Campeonato Brasileiro da Série C, mas perdeu por 1 a 0, neste domingo, para o Joinville, pela 13.ª rodada. Apesar do tropeço em Santa Catarina, o time paulista lidera o Grupo B com 21 pontos.

O gol do triunfo catarinense foi marcado por Rafael Grampola. A vitória recolocou o Joinville perto do G4, a zona de classificação à próxima fase, com 18 pontos, em quinto lugar. Só perde a quarta posição para o Ypiranga-RS pelo saldo de gols: 4 a 0. Tupi e São Bento dividem a vice-liderança com 20 pontos cada. Na briga contra o descenso, aparecem o Mogi Mirim, lanterna com dez, e o Macaé, penúltimo, com 12 pontos.

No Grupo B, foram disputados dois jogos neste domingo. O único vitorioso foi o Sampaio Corrêa, que bateu o Cuiabá, por 3 a 1, na Arena Pantanal. O time do Maranhão ocupa a terceira posição com 22 pontos, só perdendo a vice-liderança para o Fortaleza pelo saldo de gols: 8 a 1. O Cuiabá segue com 15 pontos, em sexto lugar.

No Mangueirão, o Remo perdeu uma boa oportunidade de vencer o Confiança, porque vencia por 2 a 0 e cedeu o empate na parte final do jogo, ficando no 2 a 2. Mas o ponto conquistado pelo time paranaense foi importante porque o deixou, de novo, dentro do G4, com 18 pontos, um na frente do Salgueiro. O empate também acabou sendo importante para o Confiança, que atingiu os 13 pontos e deixou a lanterna para o ASA, com 12. Mas ambos ainda estão na zona de rebaixamento.

Confira os resultados da 13.ª rodada da Série C:

Sábado

Macaé 0 x 2 Ypiranga-RS

Tombense 0 x 0 Volta Redonda

Bragantino 1 x 0 Mogi Mirim

São Bento 2 x 0 Tupi

Moto Club 1 x 1 CSA

Salgueiro-PE 1 x 0 Botafogo-PB

ASA 1 x 1 Fortaleza

Domingo

Joinville 1 x 0 Botafogo-SP

Remo 2 x 2 Confiança-SE

Cuiabá 1 x 3 Sampaio Corrêa