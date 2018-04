Botafogo-SP quer goleiro experiente Todo grande time começa por um grande goleiro e o Botafogo de Ribeirão Preto pretende ter um jogador experiente para a posição. Esta, pelo menos, é a exigência do técnico Nicanor de Carvalho Júnior, que já começa a traçar planos para montar o time visando o Campeonato Paulista da Série A-1. O clube teve três goleiros na temporada 2001. Começou o ano com o experiente Maurício, de 32 anos, que depois perdeu a vaga para o jovem Doni, revelação do Campeonato Paulista e que acabou sendo negociado com o Corinthians. No segundo semestre, além do próprio Maurício o time contou com Alessandro Magrão, do Nacional da capital, que terminou a temporada como titular. Mas logo após o Campeonato Brasileiro, Alessandro foi emprestado para a Portuguesa de Desportos para suprir o retorno de Carlos Germano ao Santos. "Apresentei três nomes à diretoria, que está tentando viabilizar o contrato", disse Nicanor. Um dos nomes listados é Gléguer, ex-Guarani e que tem vínculo com o Corinthians. Mas o acerto ficou inviável por causa do seu alto salário, perto de R$ 50 mil. O outro cotado é Washington, do União Barbarense. Lauro, da Ponte Preta, é outra opção. O técnico também aprovou as permanências dos dois jogadores do Juventus no elenco para 2002: o meia Ânderson, que também atua como ala-esquerdo, e o atacante Marco Denner, que se transformou no artilheiro do time no Brasileiro, marcando nove gols. Nicanor ainda acompanha de perto a chegada de reforços, como o zagueiro Índio, que já atuou no Botafogo em 1998, e o atacante Chocolate, emprestado pelo Palmeiras. A diretoria continua traçando planos para disputar o Paulistão, mas não descarta a possibilidade de ainda participar do Rio-São Paulo. Um grupo de políticos da cidade promete entrar com uma medida judicial reivindicando a vaga do clube na competição que foi repassada para o São Caetano.