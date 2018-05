Botafogo-SP tropeça e Bragantino assume ponta de grupo na Série C do Brasileiro

O Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro ganhou um novo líder após os jogos deste sábado pela quinta rodada. Beneficiado pelo tropeço do Botafogo em Juiz de Fora (MG), o Bragantino assumiu a ponta com uma vitória sobre o Ypiranga-RS. No Grupo A, o Confiança se manteve líder, enquanto o Náutico venceu a primeira.

No estádio Nabi Abi Chedid, o Bragantino saiu atrás, mas conseguiu a virada sobre o Ypiranga, por 2 a 1, e vai dormir na liderança graças ao saldo de gols (3 contra 0), pois tem os mesmos dez pontos do Cuiabá, que venceu o Joinville, por 3 a 2, na Arena Joinville.

O Ypiranga estacionou nos seis e é o sétimo colocado, enquanto o Joinville amarga a lanterna, com apenas três. Na mesma chave, o Botafogo perdeu a chance de assumir a liderança ao empatar com o Tupi, por 1 a 1, em Juiz de Fora (MG), no estádio Mário Helênio. O time paulista caiu para o quarto lugar, com nove, enquanto os mineiros têm quatro e, em sétimo lugar, estão na oitava colocação.

Com um gol de Frontini aos 49 minutos do segundo tempo, o Confiança empatou com o ABC, por 2 a 2, na Arena Batistão, e chegou aos dez pontos, mantendo a liderança do Grupo A. O time potiguar vem logo atrás, em terceiro lugar, com oito.

Enquanto isso, o Náutico conquistou a sua primeira vitória ao bater o Salgueiro por 3 a 0, na Arena Pernambuco, e chegou aos quatro pontos, mas continua na zona de rebaixamento, na frente apenas do adversário deste sábado, que estacionou nos dois.

Confira os resultados da rodada deste sábado:

Confiança-SE 2 x 2 ABC-RN

Náutico-PE 3 x 0 Salgueiro-PE

Bragantino-SP 2 x 1 Ypiranga-RS

Tupi-MG 1 x 1 Botafogo-SP

Joinville-SC 2 x 3 Cuiabá-MT