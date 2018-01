Botafogo supera o Coritiba fora e fica em situação cômoda A proposta do Botafogo de fortalecer o poder defensivo e explorar os contra-ataques na partida desta quinta-feira, contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, deu certo. Com a vitória por 1 a 0, o time carioca conseguiu a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta, no Rio, para se garantir na próxima fase da Copa do Brasil. "Dá uma vantagem, mas não a classificação, por isso temos que manter os pés no chão", ressaltou o meia Diguinho. Os primeiros passos do Coritiba agradaram a torcida, mas o entusiasmo logo se transformou em preocupação e, posteriormente, em revolta. A pressão demorou apenas sete minutos. Foi quando o Botafogo aproveitou-se da distração da defensiva adversária e encaixou o primeiro contra-ataque, culminando no gol de Luciano Almeida. O nervosismo tomou conta dos jogadores coritibanos, os passes errados foram se sucedendo e, mesmo não fazendo uma partida primorosa, o Botafogo passou a armar contra-ataques, que levaram perigo ao gol adversário. A torcida coritibana não perdoou os erros e vaiou muito quando os jogadores foram ao vestiário para o intervalo. "Parece que a bola está pegando fogo no nosso pé", reclamou o meia Pedro Ken. O time voltou com mais velocidade para o segundo tempo, mas ficava só na base da vontade, porque faltava categoria para entrar na bem postada defesa do Botafogo. Aos 20 minutos, Cuca fechou ainda mais seu time para garantir o resultado - saiu o lateral Luciano Almeida para a entrada do zagueiro Vágner. O Coritiba, que não tinha mostrado muita coisa em termos ofensivos, desapareceu. Ao time carioca restou deixar o tempo passar. CORITIBA 0 x 1 BOTAFOGO Coritiba - Artur; Anderson Lima, Henrique, Douglão e Douglas Silva; Juninho (Daniel Cruz), Adriano (Igor), Túlio (Geraldo) e Pedro Ken; Henrique Dias e Keirrison. Técnico: Guilherme Macuglia. Botafogo - Júlio César; Joilson (Flávio), Alex, Juninho e Luciano Almeida (Vágner); Túlio, Diguinho, Leandro Guerreiro e Lúcio Flávio; Jorge Henrique (André Lima) e Dodô. Técnico: Cuca. Gol - Luciano Almeida, aos 7 minutos do primeiro tempo. Árbitro - Elvécio Zequetto (MS). Cartões amarelos - Leandro Guerreiro, Anderson Lima, Pedro Ken, Douglão e Douglas Silva. Renda - R$ 217.212,50. Público - 18.860 pagantes. Local - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).