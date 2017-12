Botafogo também renova com Camacho O Botafogo continua na sua luta para manter o elenco que trouxe o time de volta à elite do futebol brasileiro. Nesta sexta-feira, o presidente do clube, Bebeto de Freitas, acertou com o meia Camacho a renovação de contrato por mais um ano. O Alvinegro ainda tenta aumentar para dois anos o período de permanência do jogador em General Severiano. "É bom começar 2004 com o contrato renovado. Agradeço ao Levir (Culpi, técnico) pela confiança depositada em mim quando eu era criticado no Botafogo", afirmou Camacho. Por diversas vezes, a torcida alvinegra pediu que Almir fosse o titular. O treinador, porém, não mudava de opinião, frisando que Camacho era um jogador fundamental para a equipe.