Botafogo tem dia de folga do ano, mas Dodô treina Os jogadores do Botafogo tiveram neste domingo o primeiro dia de folga desde o início da pré-temporada, no dia 2 de janeiro, mas três jogadores não puderam aproveitar para descansar: o lateral Flávio, o meia Ricardinho e o atacante Dodô estiveram no clube para exercícios físicos. Dodô, que voltou ao clube depois de uma passagem pelo Al Ain, do Catar, só se apresentou na semana passada, e ainda tenta recuperar a forma para poder participar da estréia da equipe no Campeonato Carioca, quarta-feira, contra o Madureira. Nesta segunda-feira, o técnico Cuca comanda treino em dois períodos. Já na terça, a movimentação será apenas pela manhã, e ele deve confirmar a escalação do time titular.