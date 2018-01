Botafogo tem dúvida para atacar Palmeiras O setor ofensivo é o principal problema do técnico do Botafogo, Levir Culpi, para a partida contra o Palmeiras, pela Série B do Campeonato Brasileiro, no sábado. Além da dúvida sobre qual é a melhor dupla de ataque, Dill está sentindo dores na coxa direita e não tem treinado com o grupo. Apesar de ser o artilheiro do Botafogo na competição, assinalou três em oito jogos, Dill vem sendo considerado pelos torcedores como um dos principais responsáveis pela derrota em casa para o Ceará, por 2 a 0, na última rodada. "Me pegaram para Cristo nos últimos dias. Reconheço que atuei mal no segundo tempo, mas tenho feito gols", disse Dill, acreditando que nesta quarta-feira terá condições de treinar normalmente. Lembrou, no entanto, a necessidade de a equipe se concentrar somente na partida contra o Palmeiras, sábado, e frisou não estar preocupado em perder a vaga de titular no time. Edivaldo, Fábio e Leandrão são os concorrentes de Dill no ataque alvinegro. Fábio vem completando a dupla de ataque nas últimas partidas, mas Edivaldo já foi titular durante a competição. "Uma contusão me atrapalhou e fiquei de fora das últimas partidas. Aquele que estiver melhor preparado e treinar bem será escalado", afirmou Edivaldo.