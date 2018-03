Botafogo tem dúvidas para escalar time que pega o Corinthians

O Botafogo tem dúvidas para escalar o time que joga nesta terça-feira, contra o Corinthians, no Estádio João Havelange (Engenhão), pelas semifinais da Copa do Brasil. O lateral direito Alessandro e o lateral esquerdo Triguinho sentiram dores e foram para o departamento médico do clube, durante o treino desta manhã, em General Severiano. Veja também: Corinthians atribui ao Botafogo o favoritismo na semifinal No entanto, o que mais preocupa a cabeça do técnico Cuca é o goleiro Castilho. O uruguaio não participou das atividades desta segunda-feira e pode não enfrentar o Corinthians. Cuca afirma que essas dúvidas para escalar o time é uma situação que o "incomoda muito". "Gosto de ter um time definido as vésperas de um jogo, ainda mais em uma decisão", desabafou. Castilho, que enfrentou o Cruzeiro pelo Brasileirão, neste sábado, na derrota por 1 a 0, voltou a sentir dores na perna direita e foi poupado das atividades. Se não tiver condições de jogo, o jovem Renan, de 19, deverá ser o titular da equipe. O goleiro poderá completar sua oitava partida na temporada e se diz confiante para defender de novo o gol do Botafogo. "Se Deus quiser que eu jogue, estou pronto, me sinto muito bem, confiante", revelou Renan.