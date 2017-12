Botafogo tem jogo-chave no domingo O técnico Paulo Bonamigo afirmou nesta quinta-feira que se o Botafogo vencer o São Paulo, no domingo, não será mais rebaixado no Brasileiro. De acordo com ele, uma vitória fora de casa e contra um adversário "forte" elevará a auto-estima dos jogadores botafoguenses a ponto de fazer o time arrancar nesta reta final de campeonato. "O mais importante no momento é conseguir uma vitória fora de casa. E, se vencermos o São Paulo, o espírito do grupo será o melhor possível nas outras seis partidas restantes para o fim do Brasileiro", disse Bonamigo, lembrando que o Botafogo ainda terá o mando de campo em três partidas. "Jogaríamos motivados e tranqüilos contra o Coritiba, Flamengo e Guarani." Nesta quinta-feira, Bonamigo voltou testar modificações no sistema defensivo da equipe. A intenção do treinador é a de fazer com que o Botafogo não cometa os erros de marcação ocorridos nas últimas partidas e, por enquanto, somente Fernando tem vaga assegurada no setor de meio-de-campo.