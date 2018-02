Botafogo tem mais dois reforços A diretoria do Botafogo apresentou hoje mais dois reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O goleiro Jéfferson e o meia Daniel se juntam ao recém-contratado volante Gedeil como promessas do Alvinegro na competição nacional. Ambos ficam no clube até o fim do ano. Jéfferson, de 20 anos, é ex-jogador do Cruzeiro e tem o aval do técnico Levir Culpi, que o comandou no time mineiro. "A diretoria está no caminho certo, realizando um trabalho para reestruturar o Botafogo", disse o atleta. Já Daniel, contratado ao Madureira e com passagem por times da Holanda e Hungria, não quer perder a oportunidade que recebeu. "Fui bem contra o Botafogo no Carioca e acho que isso motivou a minha contratação", afirmou Daniel. Levir estava alegre com as contratações, além da boa vitória contra o São Caetano, por 2 a 1, fora de casa, pela Copa do Brasil. O treinador frisou que a classificação não está garantida, mas que o Alvinegro deu grande passo para resgatar o respeito dos adversários.