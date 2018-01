Botafogo tem novo lateral; Scheidt renova O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, participou hoje de cinco reuniões em General Severiano. O balanço do dia, segundo o dirigente, foi bem positivo. Ele acertou a contratação do lateral-direito Rogério Souza, do Marília, e a renovação de contrato do zagueiro Scheidt por mais um ano. Alex Alves, Jefferson e Caio também estão próximos de permanecer no clube. Em contrapartida, a negociação para adquirir o atacante Edmundo, que seria o jogador-símbolo do Alvinegro em 2005, ainda não avançou. Deve ser definido até a próxima semana.