Botafogo tem novo preparador físico Preocupado com o condicionamento físico dos atletas do Botafogo, o presidente Bebeto de Freitas anunciou hoje a contratação do preparador-físico Toninho Oliveira. Após o Alvinegro ceder o empate para o Figueirense, quando vencia por 1 a 0, o dirigente reclamou da queda de rendimento dos atletas, principalmente no segundo tempo da partida. Para Oliveira, como o clássico com o Vasco será no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, ainda há tempo para conhecer e trabalhar a parte física do elenco. "Não posso analisar a situação deles. Seria leviano e antiético, até porque não conhecia o dia-dia dos jogadores". O novo preparador-físico elogiou o treinador Mauro Galvão, que lhe indicou ao Botafogo. "É um grande técnico e vai dar certo no clube, pode apostar. Ele me ligou após o jogo contra o Figueirense, e aceitei o convite. Não tinha como recusar", destacou Oliveira.