Botafogo tem semana livre Por ter eliminado o jogo de volta na Copa do Brasil, ao golear o São Raimundo por 4 a 1, fora de casa, o Botafogo ficará com uma semana livre para treinar visando ao clássico contra o Flamengo, domingo, no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Rio. E os jogadores sentiram na pele nesta segunda-feira que não terão vida fácil nesses sete dias de preparação. "O treino foi bem sorte e os jogadores não gostaram", ironizou o artilheiro Alex Alves. "A parte física foi bastante exigida para o jogo de domingo, que é bem importante. Só vamos pensar no Flamengo". Alex Alves acha que a ausência do zagueiro Júnior Baiano, do Flamengo, suspenso, não vai tornar o Botafogo favorito. Em sua opinião, o Rubro-Negro tem um elenco de qualidade e que pode suprir bem o desfalque do experiente zagueiro. "Ele é um grande jogador, é uma saída sentida, mas o Rubro-Negro tem jogadores de alto nível para substituí-lo. Clássico não tem favorito. Vamos respeitar o adversário de domingo".