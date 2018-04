Botafogo tem três desfalques para encarar o Figueirense

Três desfalques terá o Botafogo para a partida contra o Figueirense, domingo, no Engenhão, que encerra a participação alvinegra no Campeonato Brasileiro. Além de Diguinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Cuca vai antecipar as férias do volante Leandro Guerreiro e do goleiro Roger. "Eles vinham jogando no sacrifício. Chegou a hora de descansarem", disse o treinador. Roger tem séria lesão no ombro e Guerreiro sofre com dores no púbis. Cuca deverá aproveitar o caráter amistoso do confronto para fazer algumas avaliações. O volante Alberoni e o zagueiro Rafael devem ser titulares. "Se eles não começarem jogando, com certeza entrarão durante o jogo", antecipou o técnico. O nome de um dos argentinos que o clube pretende trazer vazou: Alexis Ferrero, zagueiro do Tigre, da primeira divisão da Argentina. Ricardo Rotenberg, colaborador da diretoria alvinegra, viajou ao país para avaliar possíveis reforços, e também pretende trazer um jogador de meio-campo.