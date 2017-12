Botafogo teme Toró no ataque do Fluminense A escalação do jovem atacante Toró no ataque do Fluminense gerou um problema para o Botafogo. Os jogadores alvinegros desconhecem o futebol do tricolor e temem que ele possa surpreender no clássico entre as equipes, domingo, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. "Nunca o vi jogar. Mas se ele vai participar de uma partida importante como essa é porque tem condições de dar trabalho ao Botafogo", afirmou o zagueiro Sandro. O atleta também destacou a dificuldade em marcar um jogador jovem. "Ele é novo e vai querer mostrar serviço. E ainda terá o Romário como companheiro de ataque."