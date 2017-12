Botafogo teme um Fluminense rancoroso O goleiro Jéfferson, do Botafogo, teme que o Fluminense tente descontar a derrota para o Flamengo no clássico de domingo, na primeira rodada da Taça Rio. Ele considera que o fato de o Tricolor ter perdido o título da Taça Guanabara vai dificultar e muito a vida do Alvinegro. "Eles vão vir com tudo. Estavam embalados na competição e perderam para o Flamengo. O Fluminense vai fazer de tudo para se recuperar", afirmou nesta quarta-feira. Para dificultar ainda mais o trabalho da equipe de General Severiano, o técnico Levir Culpi não contará com o zagueiro João Carlos e nem com o atacante Alex Alves, ambos machucados.