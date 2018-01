Botafogo tenso por disputas em treino O clima entre os jogadores do Botafogo é de tensão. Talvez por causa da lista de dispensa, que está sendo elaborada pelo técnico Paulo César Gusmão, os ânimos estejam acirrados e jogadas mais ríspida se tornam freqüentes durante o treino. No coletivo desta quinta, o atacante Guilherme se desentendeu com dois jovens atletas: o volante Thiago Xavier e o lateral-direito Márcio Gomes. "Coloquei os dois sentados e dei uma chinelada em cada um. Treino disputado, aguerrido, é bom. Mas durante os jogos têm de dosar a vontade porque eles podem prejudicar a equipe. Eu também errei. Os três cometeram faltas típicas de cartão vermelho", declarou Guilherme.