Botafogo tenta 1ª vitória no returno O Botafogo tenta amanhã a sua primeira vitória no segundo turno do Campeonato Estadual, enfrentando o Americano, às 15h, no Estádio Caio Martins. O Alvinegro tem três partidas, com duas derrotas e um empate. Mais uma vez, será o time reserva que vai atuar. O técnico Dé irá escalar os zagueiros Fabiano e Júnior, além do atacante Taílson, todos do time principal, e que foram cedidos pelo treinador Abel Braga. Com isso, o Alvinegro, que vinha atuando com o esquema 4-4-2, mudará para o 3-5-2. Com a entrada desses três jogadores, o técnico Dé espera ganhar em experiência. Ele espera que o time obtenha a primeira vitória na competição para deixar as últimas posições do returno. Na próxima partida, o técnico Abel deve voltar a comandar a equipe e com o elenco titular.