Botafogo tenta acertar a defesa Nos seus dois últimos jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo sofreu cinco gols, empatando em casa com o Marília (2 a 2) e sendo derrotado pelo Joinville (3 a 2). As falhas da zaga irritaram o técnico Levir Culpi, que passou toda a semana tentando corrigir os erros. "Ele (Levir) sabe que são coisas do futebol. O Botafogo tem uma boa defesa e a marcação começa no ataque", disse o zagueiro Sandro. "Os gols nem sempre são falhas da zaga. Às vezes, não podemos marcar seis." O Botafogo só precisa de três pontos para garantir a vaga na próxima fase. No sábado, o time enfrenta o Mogi Mirim e o treinador já confirmou a entrada do volante Gedeil no lugar de Fernando, suspenso.