Botafogo tenta acertar problemas O técnico do Botafogo, Paulo César Gusmão, se reuniu nesta terça-feira com dirigentes e definiu algumas prioridades antes do início do Campeonato Brasileiro, no dia 23 de abril. Ele acha que a diretoria deve primeiro acertar a parte financeira com os jogadores e, depois de quitá-la, partir para fazer "contratações de peso". Há dois meses os salários estão atrasados no Botafogo. O goleiro Jefferson, inclusive, já reclamou publicamente da situação. Há jogadores desmotivados até para treinar em General Severiano. "A prioridade é quitar o que está devendo. Depois reforçar a equipe", declarou PC Gusmão, que ainda está elaborando a lista com oito jogadores que serão dispensados.