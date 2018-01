Botafogo tenta aprimorar o ataque O Botafogo deu prioridade no treino desta quinta-feira aos chutes a gol e às jogadas de ataque. Afinal, domingo, no Rio, o time carioca irá enfrentar o Goiás, que tem a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro ? sofreu 27 gols em 25 rodadas. No treino coletivo, o técnico Celso Roth armou a equipe reserva da maneira que o Goiás costuma jogar. E exigiu dos titulares movimentação e manutenção da posse de bola. ?O Botafogo vai enfrentar um adversário com muitas qualidades. Está fazendo um ótimo Brasileiro, a exemplo do ano passado. A base foi mantida, principalmente na defesa?, elogiou Celso Roth, que ainda não decidiu se irá escalar o atacante Alex Alves, artilheiro da equipe no Brasileiro, com 12 gols.