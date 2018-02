Botafogo tenta avançar na Copa do Brasil antes de clássico contra o Flamengo

A semana de carnaval do Botafogo vai ser pesada. Antes de enfrentar o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca -, neste sábado, vai a campo às 21h30 desta terça-feira para encarar a Aparecidense-GO, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil, no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO).

Nesta fase, a classificação é definida em partida única, com a vantagem do empate para o visitante - no caso o Botafogo. O time que ficar com a vaga na segunda fase vai enfrentar o Cuiabá, que eliminou o Aimoré-RS com uma vitória por 3 a 1, no Rio Grande do Sul, no último dia 31.

Apesar do clássico decisivo no final de semana, o Botafogo não deve negligenciar o torneio nacional. O técnico Felipe Conceição descartou poupar jogadores e indicou que vai mandar o time a campo com o que tem de melhor à disposição. Mas não confirmou a escalação.

O treinador botafoguense não decidiu se vai utilizar o volante Matheus Fernandes, que está com dores no dedão do pé direito, mas viajou com a delegação. Caso ele não vá a campo, Dudu Cearense fica com a vaga. No ataque, Brenner e Kieza brigam para formar o trio de ataque com Rodrigo Pimpão e Luiz Fernando.

O certo é que o time carioca vai encontrar um adversário empolgado. Invicto no Campeonato Goiano, com três vitórias e dois empates, o Aparecidense vem de uma goleada por 5 a 0 sobre o Rio Verde. O destaque do time é o experiente atacante Nonato, que já marcou quatro gols na temporada e está confirmado. Os desfalques do técnico Márcio Azevedo serão o lateral-direito Rafael Cruz e o meia Washington.