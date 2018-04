Botafogo tenta complicar a vida do Paraná no Brasileirão

O resultado do jogo deste sábado, contra o Paraná, às 18h10, no Maracanã, pode não significar muito para o Botafogo, que já não tem grandes pretensões no Campeonato Brasileiro. Mas é fundamental para o time paranaense, que luta contra o rebaixamento. Outra equipe que tem a obrigação da vitória neste sábado é o Náutico, que entra em campo, no Estádio dos Aflitos, com a missão de bater o lanterna América-RN para afastar o fantasma da Série B. A seu favor, o time da casa tem o fato de que o América, com apenas 17 pontos ganhos, já está rebaixado. Os pernambucanos desejam, portanto, aproveitar a falta de motivação do rival para dar um passo importante para se manter na Série A. A partida que completa a rodada acontece em Porto Alegre, entre o praticamente fora de perigo Internacional e o Cruzeiro, que ainda luta por uma vaga na Libertadores. O Paraná é atualmente o 18.º colocado, com 41 pontos. Enquanto isso, o Botafogo está em 8.º, com 50 pontos. Por isso, o técnico Cuca pede atenção e seriedade a seus jogadores, que já pensam mais em dispensas e renovações de contrato para 2008 do que nos três jogos restantes do Brasileirão. "O Paraná vai fazer o jogo da vida deles. Só quem está lá sabe a situação que eles estão vivendo. Mas a gente não pode se preocupar com isso", disse o volante Leandro Guerreiro. "Eles estão mobilizados para fugir do rebaixamento. Fizeram bons jogos dentro e fora de casa", afirmou Cuca. Apesar da pouca importância do jogo para o Botafogo, que já pensa nas férias, Cuca não irá poupar ninguém. Assim, ele escalou o que tem de melhor, inclusive jogadores já negociados, como o meia Zé Roberto. A má notícia foi a contusão do meia Thiago Marin durante o treino recreativo desta sexta-feira, no qual Cuca participou e marcou quatro gols. Em seu lugar deve entrar Marquinho. Depois do bom aproveitamento no treino, Cuca foi perguntado se ele o escalaria. "Fiz quatro. Claro que me escalaria... há uns 12 ou 13 anos", brincou o treinador do Botafogo. Aflição nos Aflitos As últimas derrotas do Náutico - antecedidas por um momento de bom rendimento - afetaram o time, mas o treinador Roberto Fernandes acredita na recuperação. O Náutico está com 43 pontos, na 15.ª posição - tem apenas 2 pontos a mais que o Goiás, primeiro time na zona de rebaixamento. O goleiro Eduardo - que fez uma cirurgia no joelho e está fora da equipe desde o dia 23 de setembro, na vitória sobre o Sport, retornou aos treinos há 15 dias e pode ser escalado. A equipe deve jogar no esquema 4-4-2. Botafogo Roger; Joílson, Juninho, Renato Silva e Marquinho; Túlio, Leandro Guerreiro, Diguinho e Lúcio Flávio; Zé Roberto e Dodô Técnico: Cuca Paraná Gabriel; Leo Matos, Nem, Neguette e Paulo Rodrigues; Goiano, Jumar, Robson e Batista; Vandinho e Josiel Técnico: Saulo de Freitas Árbitro: João Alberto Gomes Duarte (RN) Estádio: Maracanã Horário: 18h10 TV: Pay-per-view Náutico Fabiano (Eduardo); Onildo, Everaldo, Toninho e Sidny; Elton (Dejair), Geraldo, Elicarlos e Daniel Paulista; Acosta e Ferreira (Felipe) Técnico: Roberto Fernandes América-RN Sérvulo; Ney Santos, Rogélio, Robson (Carlos Eduardo) e Ângelo; Marquinhos Mossoró, Tony, Reinaldo e Souza; Wesley Brasília e Geovane Técnico: Paulo Moroni Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ) Estádio: Aflitos TV: Pay-Per-View Internacional Clemer; Elder Granja, Sidnei, Marcão e Rubens Cardoso; Edinho, Magrão, Alex e Fernandão; Iarley e Nilmar Técnico: Abel Braga Cruzeiro Fábio; Mariano, Léo Fortunato, Emerson e Jonathan; Luís Alberto, Ramires, Charles e Leandro Domingues; Roni e Guilherme Técnico: Dorival Júnior Árbitro: Evandro Rogério Roman (PR) Estádio: Beira-Rio Horário: 18h10 TV: SporTV