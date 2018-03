Botafogo tenta contratar Autuori Apesar da resistência do Alianza de Lima, que pretende manter o treinador, os dirigentes do Botafogo pretendem convencer o técnico Paulo Autuori a a assumir a direção da equipe no Campeonato Brasileiro. Para isso, o diretor de futebol, Antônio Rodrigues, conta com a amizade que o liga ao técnico. Outros nomes cotados para o cargo, em caso de recusa de Autuori, são Valdyr Espinosa e Levir Culpi.