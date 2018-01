Botafogo tenta contratar Nilmar A diretoria do Botafogo ainda procura reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro, do qual é líder isolado com 15 pontos. Nesta quinta, o presidente Bebeto de Freitas se reuniu, em Porto Alegre (RS), com o procurador do atacante Nilmar, do Lyon, para tentar viabilizar seu retorno ao futebol brasileiro. O jogador tem contrato com o time francês por mais quatro anos e, segundo o dirigente, manifestou o desejo de deixar a Europa porque teria se desentendido com seu treinador. "Estamos na parte inicial, dependendo também da autorização do Lyon, que detém 80% dos seus direitos federativos. O Botafogo aguarda, mas não tem prazo para concretizar a negociação", declarou Bebeto de Freitas.