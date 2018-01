Botafogo tenta escapar da Série A2 A campanha do Botafogo na temporada mostra o porquê do time estar brigando para não ser rebaixado para a Segunda Divisão em 2004. Em 13 jogos disputados até o momento, o Tricolor venceu apenas a rebaixada Internacional, empatou quatro e perdeu outras oito. Um aproveitamento de apenas 18% em toda a temporada 2003. O primeiro jogo da Respescagem foi vencido pelo Atlético Sorocaba, por 2 a 1, de virada, em Sorocaba. No segundo jogo, a ser disputado no próximo sábado, às 15 horas, em Ribeirão Preto, o Atlético joga pelo empate. O Botafogo precisa vencer por dois gols de diferença para se manter na Série A. Em caso de vitória por um gol, a decisão irá para os pênaltis. No desespero, a diretoria botafoguense já recorreu a três treinadores. Depois de iniciar o ano com Joãozinho Rosa, Basílio chegou ao estádio Santa Cruz com fama de salvador de pátria e também não obteve sucesso. O jeito foi recorrer a Varlei de Carvalho. Amparado à superstição da sua surrada camisa vermelha, o treinador também não tem condição de dar um padrão tático ao time. Quem espera se beneficiar da situação é o Atlético Sorocaba. Dono de uma campanha irrepreensível na Série A2 do Paulistão, onde conquistou o vice-campeonato, o time sorocabano espera repetir a boa fase para chegar pela primeira vez à elite do futebol bandeirante. Nos 19 jogos realizados este ano, inclusive a primeira contra o Botafogo, o time do técnico João Martins tem dez vitórias, seis empates e apenas três derrotas, o que dá um aproveitamento de 63%.