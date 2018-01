Botafogo tenta manter invencibilidade O Botafogo ainda não perdeu no returno do Campeonato Carioca e tenta manter a invencibilidade contra o Volta Redonda, às 17 horas deste sábado, no campo adversário, no Estádio Raulino de Oliveira. O técnico Sebastião Lazaroni fez mistério e não revelou a escalação da equipe. "Já tenho o time, mas prefiro não divulgá-lo". A principal novidade da equipe deve ser o retorno de Váldson à zaga. O jogador vinha atuando como volante e, apesar de declarar que estava acostumado com a nova função, pediu a Lazaroni para voltar a sua posição original. A outra dúvida tática de Lazaroni é quanto ao aproveitamento dos meias Alexandre Gaúcho e Daniel. Durante o treinamento desta sexta-feira, o treinador inverteu a posição de Daniel, que vinha atuando no ataque, deslocando-o para o meio-de-campo. Já Gaúcho formou a dupla de ataque com Taílson. Depois das contusões do lateral-esquerdo Augusto, do zagueiro Bruno, do meia Serginho, além do atacante Donizete, o Botafogo perdeu, ontem, o volante Reidner. Em seu lugar, atua Marcelinho Paulista. O técnico do Volta Redonda, Ademir Fonseca, afirmou que os jogadores estão preparados e esperam devolver a derrota, por 1 a 0, sofrida no primeiro turno. O treinador enfrentou problemas para escalar a equipe, pois o zagueiro Vanderlei e o lateral-esquerdo Alexandre Carioca cumprem suspensão automática. Júlio César e Flavinho são seus substitutos, respectivamente. Outra dúvida na equipe é o zagueiro Ílton, que está sentindo dores na coluna. Se ele não puder atuar, Catitu será seu substituto.