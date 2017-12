Botafogo tenta manter invencibilidade O Botafogo nunca perdeu para o Fortaleza em sua história. Em nove jogos, foram seis vitórias e três empates. A escrita, se depender do discurso dos jogadores alvinegros e da comissão técnica, será mantida no jogo deste domingo, às 18h10, no Estádio Castelão. "A partida não será fácil, mas temos que nos impor", declarou o treinador Péricles Chamusca. O Botafogo pretende encerrar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que termina nesta rodada, com uma vitória para ganhar fôlego em torno de um objetivo: retornar à liderança. "A equipe tem que acumular uma seqüência de bons resultados para encostar novamente nos primeiros colocados", disse o meia Ramon, chateado com a má fase do time alvinegro: não vence há duas partidas e, além disso, não vem jogando bem. A atração é a estréia do lateral-direito Ruy, contratado ao Cruzeiro. Ele terá a missão de substituir César Prates, autor de seis gols no Brasileiro, todos em cobranças de faltas, e que deixou recentemente o clube em litígio. Outra esperança do torcedor alvinegro é o atacante Alex Alves, artilheiro do Botafogo no Brasileiro, com 11 gols, nove deles em cobranças de pênaltis. Ele fez um gol com a bola rolando na última rodada, contra o Santos, e disse que, se houver oportunidade de marcar, não a desperdiçará.