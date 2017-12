Botafogo tenta manter Leonardo Inácio O Botafogo fez nesta quinta-feira uma proposta ao lateral-esquerdo Leonardo Inácio para a renovação de seu contrato. O principal obstáculo para permanência do atleta no Alvinegro é o interesse de outros clubes em sua contratação. O pai do meia Rodrigo, Carlos Alberto, deveria ter ido ao Botafogo, nesta quinta-feira, iniciar os entendimentos para a renovação de seu contrato, mas não apareceu. O atleta, considerado o melhor jogador do Alvinegro, também tem propostas de outras equipes, mas já confessou sua preferência por não deixar o time.