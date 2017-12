Botafogo tenta manter-se na frente O Botafogo tenta manter-se entre os quatro primeiros colocados do Torneio Rio-São Paulo, neste domingo, contra o Bangu, às 16 horas, no estádio de Moça Bonita. Para isso, precisa vencer o adversário. O Alvinegro vem de goleada por 5 a 1 sobre o Etti Jundiaí, na última rodada, e o atacante Dodô, com 9 gols, luta para se manter entre os principais artilheiros da competição. O técnico Abel Braga terá o retorno do lateral-direito Cicinho, que ficou ausente no empate por 0 a 0 com o Alegrense-ES, pela Copa do Brasil, por estar machucado. Outro garantido entre os titulares é o zagueiro Sandro, recuperado de uma pancada na cabeça, sofrida na partida contra os capixabas. A única dúvida do treinador está em quem fará a dupla de ataque com Dodô: Felipe ou Taílson. O artilheiro prefere não se envolver na escolha do parceiro. "Para mim é indiferente. O importante é que os dois estão dando conta do recado e ajudando o Botafogo a conseguir as vitórias", disse. No Bangu, o volante Cléber enfrenta o ex-clube pela primeira vez. O jogador deixou o Botafogo no ano passado ao receber, na Justiça, seu passe livre. "Essa é a minha oportunidade de mostrar meu valor", afirmou o atleta.