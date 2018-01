Botafogo tenta não perder pontos fora A vitória sobre o Coritiba, por 3 a 0, fora de casa, deu aos jogadores do Botafogo a certeza de que estão no caminho certo para lutar pelo título do Campeonato Brasileiro ou, ao menos, para conquistar uma vaga na Copa Libertadores. Para seguir em busca do objetivo, há um consenso entre a comissão técnica e os atletas de que a equipe alvinegra não pode nem pensar em perder pontos em casa. Por isso, a ordem em General Severiano é superar na quarta-feira a líder Ponte Preta, no Estádio Luso-Brasileiro, que deve receber um bom público. A motivação é grande no elenco do Botafogo. Todos são unânimes em afirmar que o momento não é de relaxar e, sim, de trabalhar com vontade e tentar embalar de vez no campeonato. Nesta segunda-feira, quem teve um dia de herói foi o goleiro Max, destaque do Botafogo na goleada de domingo sobre o Coritiba. Ele distribuiu autógrafos e recebeu diversos elogios. O jogador superou a desconfiança da torcida após a negociação do titular Jéfferson para o futebol turco. "Não senti o ritmo de jogo. Espero não dar brecha para ninguém e tomara que a diretoria não contrate nenhum goleiro", declarou Max.