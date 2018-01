Botafogo tenta recuperação no Carioca Os jogadores do Botafogo se reapresentaram bastante abatidos nesta segunda-feira, depois da derrota para o Flamengo no clássico da rodada do Campeonato Carioca. O resultado tirou o time da zona de classificação e tornou a partida contra o Volta Redonda, na quarta-feira, fundamental para manter as chances de passar à próxima fase da competição. O técnico Levir Culpi admitiu que o esquema 4-5-1 não deu certo e que o meia Felipe, do Flamengo, teve muita liberdade no meio-de-campo. "Demos muito espaços. Sem contar o gol sofrido logo no início. Mas não podemos deixar de ressaltar a qualidade dele (Felipe)", afirmou o treinador. Para o jogo com o Volta Redonda, Levir deverá escalar, pela primeira vez, o time que considera ideal. A única dúvida é o volante Fernando, com dores no tornozelo.