Botafogo tenta reencontrar caminho "Jogar bem ou mal é mero detalhe no atual momento do Botafogo", admitiu o técnico Péricles Chamusca. Sem vencer há quatro jogos, o Alvinegro vai fazer de tudo para conquistar os três pontos contra o Coritiba, domingo, fora de casa, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra não quer se distanciar dos primeiros colocados, pois ainda sonha em brigar pelo título da competição ou, ao menos, conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América. "O Botafogo tem que pensar grande sempre. Isso é fundamental. E agora o que interessa é a vitória, é somar três pontos. A equipe tem de buscar a regularidade de resultado e depois apresentar um bom futebol", destacou o treinador. Reforço - O atacante Reinaldo, que atuou no Criciúma em 2004 e estava no futebol coreano, está próximo de concretizar sua transferência para o Botafogo. O jogador, de 24 anos, desembarca no Rio no sábado e, em seguida, vai a General Severiano, sede do Alvinegro, para assinar contrato.