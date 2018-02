Botafogo tenta se recuperar da goleada Ainda abalado pela derrota por 4 a 0 para o Fluminense, no domingo, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, para enfrentar o Paulista, em Jundiaí, pela Copa do Brasil. E o técnico Paulo Bonamigo já avisou seus jogadores que não dá para bobear nessa competição, pois ela não permite recuperação. "O Botafogo não pode ter um dia ruim na Copa do Brasil, assim como ocorreu contra o Fluminense. Esse torneio não permite desatenções. Pode custar a classificação. O pensamento tem de ser de vitória", afirmou Bonamigo, dizendo-se envergonhado pela má atuação da equipe no clássico de domingo, pelo Campeonato Carioca. Precavido, o técnico irá fazer mudanças na zaga e no meio-de-campo. Destaque da equipe na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, César Prates retorna à posição de origem: a lateral-direita. Na esquerda, Marquinhos e Daniel disputam a vaga. Além disso, Juca, machucado, continua fora e Leandro Carvalho permanece como titular. Com escassez de jogadores criativos no elenco, Bonamigo vai apostar em Almir no lugar de Caio para fazer a armação das jogadas no meio-de-campo.