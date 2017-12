Botafogo tenta segurar Sandro e Leandrão Na reapresentação dos jogadores do Botafogo, nesta segunda-feira, no Caio Martins, o semblante dos jogadores demonstrava o alívio pela classificação para a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, em 2004, obtida na noite de sábado na vitória sobre o Marília. O zagueiro Sandro era um dos mais felizes com a conquista, principalmente porque ele é um dos remanescentes do elenco que levou o Alvinegro ao rebaixamento. Na ocasião do descenso, inclusive, ele saíra de campo quebrando a porta do vestiário do estádio. Neste sábado, o jogador repetiu o gesto, mas agora com alegria. "Tinha ficado uma marca muito triste na minha carreira." No sábado, o Botafogo vai realizar sua última partida de 2003, dando adeus à Série B. Será o jogo das faixas, já que o Palmeiras não tem como ser alcançado na tabela. Apesar disso, os jogadores querem a vitória para fechar com chave de ouro a boa campanha numa competição que chega a ser considerada mais difícil do que a Séria A. "Seria bom para nós. Encerrar bem esta fase da vida do Botafogo que eu espero que jamais se repita", disse Sandro. O jogador pode ser justamente o primeiro problema para o presidente Bebeto de Freitas. Isto porque ele confirmou que recebeu uma proposta do Sport, depois do último jogo entre as duas equipes. O atleta, porém, só aceita uma transferência para o exterior. E o Beira-Mar (Portugal) já manifestou interesse em contratá-lo. Além de Sandro, Bebeto terá que tentar a prorrogação do contrato do atacante Leandrão, que termina no dia 31 de dezembro. Ele pertence ao Internacional-RS e o time gaúcho o quer de volta. O jogador, por sua vez, já declarou diversas vezes o seu desejo de continuar no Botafogo. Certo mesmo parece ser a permanência do meia Valdo. O atleta aguarda a resposta de renovação do visto da sua esposa. "Ela é portuguesa e apenas este detalhe burocrático está impedindo a confirmação oficial", disse. Ele vai atuar no próximo Campeonato Estadual, mas não decidiu se participará do Brasileiro.