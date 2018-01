Botafogo tenta voltar a vencer Depois de dois empates seguidos, o Botafogo tenta voltar a vencer nesta quarta-feira, no jogo contra o Madureira, às 15 horas, em Conselheiro Galvão, pelo segundo turno do Campeonato Carioca. O técnico Abel Braga decidiu escalar os jogadores titulares por causa da necessidade de obter o resultado positivo e, assim, tirar o time das últimas colocações da Taça Rio. Abel não tem problemas de contusão e só fará uma alteração na equipe. O meia Ronaldo substitui Alexandre, barrado. "Tenho que aproveitar a oportunidade e mostrar ao treinador que ele pode confiar em mim", disse o jogador que entra no time. "O Alexandre não está bem e preferi fazer a mudança", afirmou o treinador, ao explicar sua decisão.