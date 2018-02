Botafogo terá ataque reserva na quarta O Botafogo enfrentará o Figueirense, quarta-feira, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, com o ataque reserva. Os titulares Guilherme e Reinaldo ainda se recuperam de contusão. Com isso, Caio e Alex Alves entram no time. Caio gostou da notícia. Ele fez o gol de empate do Botafogo com o São Paulo, por 1 a 1, no domingo, e espera voltar a ajudar o clube no jogo de quarta-feira. ?A intenção não pode ser diferente?, declarou o atacante. Artilheiro do Botafogo no Campeonato Brasileiro, com 12 gols, Alex Alves deu a entender que até hoje não entende sua condição de reserva. E contesta qualquer insinuação de que atravessa má fase. ?Virei reserva no momento em que o Botafogo obteve dois resultados ruins. Mas não fui só eu que joguei mal?, defendeu-se.