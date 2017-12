Botafogo terá Camacho contra Paysandu O técnico Luiz Matter optará pela escalação do meia Camacho na partida contra o Paysandu, em Caio Martins. De acordo com ele, o atleta vem tendo boa atuações e merece um lugar na equipe. "Sempre acreditei no futebol do Camacho. Ele é criativo e tem entrado bem nas partidas", afirmou. Com uma semana para treinar, o treinador disse que o tempo está a favor do Alvinegro. E ele treinará jogadas ensaiadas e o posicionamento de alguns atletas. O zagueiro Sandro acha que cada jogador deve sempre tentar melhorar tecnicamente e fisicamente. "O grupo está consciente disso. O Botafogo tem que treinar e muito para sair dessa situação", disse, referindo-se à posição do clube no Campeonato Brasileiro - 23ª posição, na zona de rebaixamento, com apenas um ponto.