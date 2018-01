Botafogo terá desfalques contra Mogi O Botafogo terá dois problemas para o jogo de domingo, fora de casa, diante do Mogi Mirim, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista de 2001. O setor defensivo não poderá contar com o zagueiro Bell e o lateral Gustavo, que receberam o segundo cartão amarelo na rodada passada. Os problemas, porém, não vão tirar a tranqüilidade do time de Ribeirão Preto tão cedo. Depois da vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, até então líder do Campeonato Paulista da Série A-1, o elenco ficou bastante motivado na luta pela classificação. O time ocupa a quinta colocação na classificação do campeonato, ao lado da Portuguesa de Desportos, com 18 pontos. Uma das armas do time de Ribeirão Preto é o ataque, que tem como líder o habilidoso Leandro, autor do segundo gol na vitória sobre o São Paulo. Até o momento, foram marcados 18 gols em 11 partidas disputadas, o que valeu um elogio do treinador. "Neste último jogo, poderíamos ter goleado o São Paulo, não fosse a atuação do goleiro Rogério. É com este espírito que temos de enfrentar os nossos próximos adversários", ressaltou Sandri. Além do Mogi, o Botafogo vai enfrentar ainda Corinthians e Guarani no estádio Santa Cruz, e a Portuguesa de Desportos na última rodada, em São Paulo.